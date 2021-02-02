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فريق "مسبار الأمل": فرصة واحدة فقط للدخول بنجاح إلى مدار المريخ

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فريق "مسبار الأمل": فرصة واحدة فقط للدخول بنجاح إلى مدار المريخ فريق "مسبار الأمل": فرصة واحدة فقط للدخول بنجاح إلى مدار المريخ

مصراوي Masrawy

08:57 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

دبي - (د ب ا)

قال الفريق الهندسي لـ"مسبار الأمل" الإماراتي أن المسبار أمامه فرصة واحدة فقط لدخوله إلى مدار المريخ مساء يوم 9 فبراير الجاري.
وأعلن الفريق بدء العد التنازلي لوصول "مسبار الأمل" إلى مدار الالتقاط حول المريخ، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه أنجز الاستعدادات اللازمة لهذه اللحظة التاريخية التي تأتي تتويجاً لسبعة أعوام من الجهود العلمية واللوجستية لإنجاز مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
وأكد الفريق أن هدفه الرئيسي وصول المسبار بنجاح إلى مدار المريخ، تمهيداً لبدء مهمته ذات الأهداف غير المسبوقة تاريخياً.
وقال المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" إن مرحلة الدخول إلى مدار المريخ تختلف تماما عن مرحلة الإطلاق، حيث كانت لدينا حينها نافذة إطلاق امتدت إلى ثلاثة أسابيع، ويمكننا التأجيل وإعادة المحاولة.
وأضاف: "لكن في مرحلة الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ إذا لم نستطع إبطاء سرعة المسبار إلى الحد المطلوب وإدخاله إلى المدار بالاتجاه الصحيح، ربما نفقد المسبار تماماً إما بأن يتيه في الفضاء العميق أو بالاصطدام بسطح المريخ."
ومن جهته، قال المهندس إبراهيم عبدالله المدفع، قائد فريق أنظمة التحكم إن برمجيات المسبار تقوم بمهمة رئيسية في مرحلة الدخول إلى مدار المريخ، وهذه العملية تتم ذاتيا بشكل مستقل من جانب المسبار الذي تمت برمجته بدقة منذ البداية ليقوم بها، حيث ينفذ أوامر ومناورات الدخول بدقة إلى المدار وبتوقيت زمني محدد، وهذه البرمجة تم التأكد منها وفحصها أكثر من مرة قبل الإطلاق.
وانطلق مسبار الأمل الإماراتي من اليابان في يوليو الماضي، واستغرقت رحلته نحو المريخ سبعة أشهر قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة.

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