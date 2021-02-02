وكيل "النواب" يطالب بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات

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مصراوي Masrawy

قال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، إننا كرجال صناعة نشهد على إنجازات وزارة الصناعة، واهتمامها بصغار الصُناع وحرص الوزيرة نيفين جامع على تقديم قانون يهتم بتفاصيل التفاصيل.

وأضاف وكيل مجلس النواب -في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بحضور نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة- أننا أمام تحديات كبيرة مع التطور العالمي الموجود وسيكون هناك ثورة صناعية رابعة وخامسة.

وطالب أبوالعينين بضرورة إعادة تقييم الأصول حتى نعرف كم من الأهداف التي تم وضعها للمستقبل 2030 يمكن الوصول إليها، حيث أن الصناعة لها مثلث ذهبي وهو الإنتاج والتصدير، والاستثمار كثيف العمالة الذي يخلق قيمة مضافة.

وطالب وكيل مجلس النواب بتوطين الصناعات كثيفة العمالة فى مصر، قائلا: "لابد من دراسة إمكانيات كل محافظة لتحقيق القيمة المضافة العالية، وأمامنا فرص تصديرية عالية، ولدينا سوق أوروبا وأفريقيا"، لافتا إلى أن هناك سوقا أوربيا كان يستورد بقيمة 100 مليار من الصين، ولابد من دراسة متطلبات السوق الأوروبي وتوفيرها ودخول السوق الأفريقي أيضا الذي يجب أن ندرس إحتياجاته.

كما طالب أبو العينين، بالاهتمام بتجارة الخدمات التي تمثل 65% من التجارة العالمية، مؤكدا أننا نتحدث عن صناعة غير تقليدية مثل صناعة السينما، وهي صناعة واعدة ومن الممكن أن تنقلنا نقلة تصديرية كبيرة، وأيضا صناعة المنسوجات والتعدين، مشددا على أنه آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة ورفع إنتاجيتها في مصر ورفع إنتاجية العامل وخلق "براند" جديد لمصر.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن وزارة الصناعة أصبح لها رؤية وفكر جديد في إطار وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي للرؤية المستقبلية لمصر، حتى تدرجت مصر إلى أن وصل ترتيبها ضمن 30 أكبر اقتصاد عالمي.