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أداء جيد وإدارة حكيمة.. رئيس "خطة النواب" يشيد ببيان وزير المالية

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أداء جيد وإدارة حكيمة.. رئيس "خطة النواب" يشيد ببيان وزير المالية أداء جيد وإدارة حكيمة.. رئيس "خطة النواب" يشيد ببيان وزير المالية

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

(مصراوي):


وجَّه النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الشكر إلى وزارة المالية والبنك المركزي؛ للأداء الجيد والإدارة الحكيمة، موضحًا أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تحدَّين مهمَّين؛ هما الزيادة السكانية وما تفرزه البيئة من مساوئ، كما حدث من جائحة كورونا، متمنيًا أن يشهد منتصف العام تراجعًا كبيرا لهذا المرض اللعين.

وقال الفقي تعقيبًا على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول أداء وزارته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إن هناك تناغمًا واضحًا بين المالية والبنك المركزي، وظهر ذلك واضحًا من خلال إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد المصري الذي أصبح أكثر صلابة وإنصافًا بالبعد الاجتماعي من خلال الموازنة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا ندفع دفعًا جزيلًا ببيان وزير المالية، إلا أن هناك الإصلاح الهيكلي؛ وهي معضلة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين تنمية الموارد وزيادتها، قائلًا: ما نطالب به هو تنمية الموارد وليس زيادتها؛ لأنها تحققت بالفعل.

وقال فخري: "إننا سوف نناقش تنمية الموارد داخل لجنة الخطة والموازنة بحضور الوزير خلال الأيام المقبلة؛ بحيث نخرج بأن تكون هناك استدامة مالية".​

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مصراوي Masrawy

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