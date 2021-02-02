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إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بالسويد

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إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بالسويد إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بالسويد

مصراوي Masrawy

12:54 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

ستوكهولم - (د ب أ)

أصيب عدد من الأشخاص في مشاجرة واشتباه في إطلاق نار في السويد، مساء أمس الاثنين، حسبما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة مساء الاثنين، أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في هيلسينجبورج جنوبي السويد، وما زال اثنان آخران على الأقل مصابين في موقع الحادث.

وكان عدد من الأشخاص أبلغوا في السابق عن جدال مستمر مع احتمال إطلاق نار. ولا تزال ملابسات الحادث غير معروفة.

وهيلسينجبورج هي ثاني أكبر مدينة في جنوبي السويد بعد مالمو.

وتعاني الدولة الاسكندنافية من مشكلة مع جرائم العصابات، خاصة في مدنها الكبرى. ولم يتضح ما إذا كانت المشاجرة التي وقعت مساء الاثنين، لها علاقة بالعنف المرتبط بالعصابات. وذكرت الشرطة أنه تم تطويق المستشفى.

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