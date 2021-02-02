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‏مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٥ مليون أمريكي تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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‏مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٥ مليون أمريكي تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا ‏مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٥ مليون أمريكي تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

12:36 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات
أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، روشيل والينسكي، ‏‎على ضرورة ارتداء الكمامات والبقاء على مسافة آمنة وتجنب الأماكن المزدحمة لوقف تفشي وباء كورونا.
‏‎وطالبت والينسكي، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بتجنب السفر إلا في حالات الضرورة القصوى.
‏‎وأشارت إلى أنه أكثر من 25 مليون شخص حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح على أقل تقدير، مشددة على ضرورة تلقي اللقاحات لوقف تفشي كورونا.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 103 ملايين و221 ألفا و378 شخصًا، حتى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) من مساء اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 57 مليونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونان و232 ألفا و564 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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مصراوي Masrawy

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