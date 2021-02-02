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فوتشي: لم تسجل أي حالات دخول للمستشفيات أو وفيات ناتجة عن لقاح كورونا

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فوتشي: لم تسجل أي حالات دخول للمستشفيات أو وفيات ناتجة عن لقاح كورونا فوتشي: لم تسجل أي حالات دخول للمستشفيات أو وفيات ناتجة عن لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

12:30 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات
أكد الدكتور أنتوني فوتشي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الصحية وكبير الأطباء الأمريكيين، مساء الاثنين، أن لا يتطور إذا لم ينتشر، مضيفًا أن لذلك من المهم جدًا إجراء عمليات تلقيح واسعة لوقف انتشاره.
وأشار فوتشي في مؤتمر صحفي نقلته "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن تراجع معدلات دخول المستشفيات جراء كورونا يثبت نجاعة اللقاحات.
وقال إنه لم تسجل أي حالات دخول للمستشفيات أو وفيات ناتجة عن أخذ لقاح كورونا.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 103 ملايين و221 ألفا و378 شخصًا، حتى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) من مساء اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 57 مليونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونان و232 ألفا و564 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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