"بلدية الشرائع" تتلقى خطاب شكر من أمين العاصمة المقدسة نظير متابعته الباعة الجائلين

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‫ نوه بالملاحظات المرصودة في حجز المركبات ورفع الإيرادات المحصلة للعام 2020

تلقى رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي خطاب شكر وتقدير من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وذلك نظير الجهود الملحوظة والبارزة حيال متابعة الباعة الجائلين والملاحظات المرصودة في حجز المركبات بالشرائع وحراج الخردة بالمعيصم ورفع إيرادات البلدية المحصلة للعام 2020.

وتفصيلاً .. كانت "سبق" قد تناولت عددًا من التقارير حول الظواهر السلبية في حجز المركبات وحراج المعيصم تمثلت في انتشار الباعة الجائلين وعربات الخيول وما تسببه من تلوث بصري وإزعاج لمرتادي الحجز، بالإضافة إلى ما يتسبب به الباعة الجائلون وبسطات الشاهي من مخلفات في الموقع والتي لاقت تجاوبًا من بلدية الشرائع الفرعية ونفذت حملات إزالة على تلك البسطات وعربات بيع الأطعمة المخالفة.