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‏إيران تطالب بوساطة أوروبية لتنسيق عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

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‏إيران تطالب بوساطة أوروبية لتنسيق عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي ‏إيران تطالب بوساطة أوروبية لتنسيق عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

12:26 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

وكالات

طالب وزير خارجية إيران جواد ظريف، ‏مساء الاثنين، بوساطة أوروبية لتنسيق خطوات عودة طهران وواشنطن إلى لاتفاق النووي ‎حسبما ذكرت العربية.
ونقلت " اليوم" عن ظريف قوله، إنه لا يستبعد أن يكون هناك تنسيق وتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقال إن منسق الاتحاد الأوروبي للجنة المشتركة يمكنه تنسيق عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية مع إيران.
ورأى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى أن تدفع إيران ثمن العودة إلى الاتفاق النووي مشددًا على أن "هذا لن يتم".

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