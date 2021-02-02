أخبار عاجلة

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
​لتجنب الصعق وفصل "التيار" نهائيًا.. تعرف على المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء -
طالباني: إقليم كردستان مستعد لتنفيذ التزاماته في موازنة العراق الاتحادية -
"أسترازينيكا": لقاحنا قد لا يوفر سوى حماية محدودة من المتغير الجنوب إفريقي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بدء أنشطة أكبر مدرسة دينية بموريتانيا بتمويل إماراتي لمواجهة التطرف ومد الإخوان

Print
بدء أنشطة أكبر مدرسة دينية بموريتانيا بتمويل إماراتي لمواجهة التطرف ومد الإخوان بدء أنشطة أكبر مدرسة دينية بموريتانيا بتمويل إماراتي لمواجهة التطرف ومد الإخوان

مصراوي Masrawy

12:12 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

نواكشوط - (د ب أ)

بدأت أمس الاثنين، في موريتانيا الدروس في "المحظرة الشنقيطية الكبرى" وهي أكبر مدرسة دينية في موريتانيا تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المدرسة، التي شيدت بمدينة "أكجوجت" شمال موريتانيا، إلى التصدي للمد الإخواني.

ويراد لهذه "المحظرة" أن تكون مؤسسة تعليم جامعية للعلوم الشرعية باعتماد أساليب وطرق تدريس عصرية وصمام أمان ضد الانحراف والتطرف ونشر قيم المدرسة التقليدية الأصيلة في تدريس العلوم الشرعية.

وقد حضر وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد أعمر طالب وسفير الإمارات بنواكشوط حمد غانم لمهيري حفل انطلاق الدروس بهذه المؤسسة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء الموريتاني على إنشائها بمرسوم في فبراير 2019.

وتسعى "المحظرة الشنقيطية الكبرى" إلى تدريس الفقه المالكي وتحصين الدارسين بها من الفكر المتطرف وكل أنواع الغلو والتكفير ونشر قيم الاعتدال والتسامح من خلال تطوير مناهج التعليم المحظري التقليدي لتتلاءم مع التطورات الحاصلة والتحديات المطروحة على الأمة الإسلامية.

ويتزامن إنشاء هذه المؤسسة الدينية مع إغلاق السلطات في عهد الرئيس السابق لمركز تكوين العلماء الذي يسيطر عليه علماء من جماعة الإخوان، ويرأسه من يوصف بالزعيم الروحي للإخوان بموريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

وقال وزير الشؤون الإسلامية فى خطاب لدى افتتاح المحظرة إن هذا الصرح سيساهم في بناء مجتمع عصري يستمد قوته من القيم الإسلامية الأصيلة.

من جانبه، قال سفير الإمارات حمد غانم لمهيري إن دعم بلاده لهذه المحظرة يأتي في إطار تقوية أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين وتجسيدا لإرادة قائدي البلدين الصديقين، مؤكدًا حرصهم على مواصلته حتى اكتمال العمل في هذا الصرح.

وتعاني المحاظر الموريتانية من ضعف الوسائل والارتجالية وغياب الرقابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية