أخبار عاجلة

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
​لتجنب الصعق وفصل "التيار" نهائيًا.. تعرف على المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء -
طالباني: إقليم كردستان مستعد لتنفيذ التزاماته في موازنة العراق الاتحادية -
"أسترازينيكا": لقاحنا قد لا يوفر سوى حماية محدودة من المتغير الجنوب إفريقي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو

Print
واشنطن ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو واشنطن ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو

مصراوي Masrawy

11:56 م الإثنين 01 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

رحب نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجرت المراسم عبر موقع "زووم" بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا وما تلا ذلك من إلغاء رحلة وفد كوسوفو إلى القدس.

وجاء الحفل الافتراضي بين المسؤولين الإسرائيليين والكوسوفيين في أعقاب اتفاق سبتمبر الماضي، الذي توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بهدف إنهاء الصراع الذي دام عقدين بين كوسوفو وصربيا.

ونص جزء من ذلك الاتفاق على تطبيع كوسوفو لعلاقاتها مع إسرائيل، ونقلت صربيا سفارتها إلى القدس.

وفي الفعالية التي جرى بثها على الهواء مباشرة عبر الإنترنت وقع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكينازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناي، الاتفاق الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال أشكينازي إنه يتوقع في الأشهر المقبلة أن يتم تدشين سفارة لكوسوفو في القدس.

وتبع عدد قليل من الدول قرار الولايات المتحدة عام 2018 بنقل بعثاتها الدبلوماسية الرئيسية إلى المدينة الأمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيون الذين يطالبون بإعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.

وعبر اتصال مع الصحفيين أكد المسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية أمس أن هذا الاتفاق يجعل كوسوفو أول دولة يمثل فيها المسلمون الأغلبية، تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورغم عدم وجود علاقات رسمية بين إسرائيل وكوسوفو في السابق، إلا أن العلاقات بين البلدين كانت ودية ، بما في ذلك المساعدات التي قدمتها إسرائيل لكوسوفو خلال أزمة كورونا.

وقالت وزيرة خارجية كوسوفو" شعبينا لديهما تاريخ من الصداقة واليوم نبدأ الرحلة كدولتين".

وأضافت "نحن لدينا نفس القيم المتمثلة في الديمقراطية والحرية".

يذكر أن إسرائيل أبرمت، بوساطة من الولايات المتحدة اتفاقات سلام مع الامارات والبحرين والسودان والمغرب في أول اعتراف بالدولة العبرية من جانب دول عربية منذ ربع قرن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية