أخبار عاجلة

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي -
عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون -
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة -
المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية -
معتمرون: التدابير الاحترازية في الحرم تعكس اهتمام المملكة بسلامة القاصدين والزوّار -
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر -
رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي -
​لتجنب الصعق وفصل "التيار" نهائيًا.. تعرف على المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء -
طالباني: إقليم كردستان مستعد لتنفيذ التزاماته في موازنة العراق الاتحادية -
"أسترازينيكا": لقاحنا قد لا يوفر سوى حماية محدودة من المتغير الجنوب إفريقي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية الشرائع" تتلقى خطاب شكر من أمين العاصمة المقدسة نظير متابعته الباعة الجائلين

Print
"بلدية الشرائع" تتلقى خطاب شكر من أمين العاصمة المقدسة نظير متابعته الباعة الجائلين "بلدية الشرائع" تتلقى خطاب شكر من أمين العاصمة المقدسة نظير متابعته الباعة الجائلين
‫ نوه بالملاحظات المرصودة في حجز المركبات ورفع الإيرادات المحصلة للعام 2020

تلقى رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي خطاب شكر وتقدير من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وذلك نظير الجهود الملحوظة والبارزة حيال متابعة الباعة الجائلين والملاحظات المرصودة في حجز المركبات بالشرائع وحراج الخردة بالمعيصم ورفع إيرادات البلدية المحصلة للعام 2020.

وتفصيلاً .. كانت "سبق" قد تناولت عددًا من التقارير حول الظواهر السلبية في حجز المركبات وحراج المعيصم تمثلت في انتشار الباعة الجائلين وعربات الخيول وما تسببه من تلوث بصري وإزعاج لمرتادي الحجز، بالإضافة إلى ما يتسبب به الباعة الجائلون وبسطات الشاهي من مخلفات في الموقع والتي لاقت تجاوبًا من بلدية الشرائع الفرعية ونفذت حملات إزالة على تلك البسطات وعربات بيع الأطعمة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون

عدو البشرية.. 105.6 ملايين إصابة بكورونا عالميًّا والوفيات 2.3 مليون

"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة

"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة

المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية

المصادر الخاصة لأشهر مدربي الخيل في العالم حول أرضية الميدان السعودي: ثقة عالية

شبكة عيون الإخبارية