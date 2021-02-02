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محافظ شقراء يتفقد "مكافحة المخدرات" ويشيد بدورها في حماية مقدرات الوطن

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افتتح المعرض التوعوي عن أضرارها الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية

محافظ شقراء يتفقد

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بزيارة تفقدية لإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شقراء، وكان في استقباله مدير الإدارة العقيد عبدالله بن سعد العصيمي ومساعد مدير الإدارة الملازم أول مبارك بن محمد السهلي.

وفي التفاصيل؛ قام محافظ شقراء بزيارة لإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة وذلك ضمن جولاته التفقدية لعدد من الإدارات الحكومية والخدمية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الجهود التي تقدم وآلية سير العمل، ثم افتتح معرض التوعية الوقائية المقام في الإدارة، واطلع على محتويات المعرض الذي اشتمل على عدة أركان تهدف إلى الإسهام في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والتأكيد على دور الفرد والمجتمع الوقائي.

وفي ختام الزيارة قدم البواردي شكره وتقديره لمدير الإدارة وجميع الأفراد، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به إدارة المكافحة بالمحافظة، ومؤكداً على أهمية الحرص والمتابعة لحماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات وتحقيق الأمن والسلامة في بلادنا.

من جانبه قدم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشقراء شكره لمحافظ شقراء على الزيارة، وأشاد بحرصه على متابعته المباشرة لسير العمل وبدعمه المستمر وتواصله الدائم مع الجميع.

محافظ شقراء يتفقد

محافظ شقراء يتفقد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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