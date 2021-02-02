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انهيارات ثلجية تودي بحياة 4 أشخاص في 3 منفصلة بالنمسا

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انهيارات ثلجية تودي بحياة 4 أشخاص في 3 حوادث منفصلة بالنمسا انهيارات ثلجية تودي بحياة 4 أشخاص في 3 منفصلة بالنمسا
رجل وامرأة طمرتهما الثلوج تمامًا وعُثر على جثتَيْهما بعد 24 ساعة

انهيارات ثلجية تودي بحياة 4 أشخاص في 3 حوادث منفصلة بالنمسا

أعلنت شرطة منطقة تيرول غربي النمسا أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بانهيارات ثلجية وقعت مؤخرًا في المنطقة، وفق موقع " اليوم".

وتفصيلاً، ذكرت الشرطة في بيان لها أن رجلاً وامرأة في العقد الرابع من العمر، وهما من سكان مناطق مجاورة لتيرول، لقيا مصرعهما في انهيار ثلجي على ارتفاع 2100 متر في منطقة سيلراين صباح السبت.

وأضاف البيان: "الثلوج طمرتهما تمامًا، ولم يُعثر على جثتَيْهما سوى مساء الأحد".

وأضاف: "لقي مواطن نمساوي (48 عامًا) مصرعه في انهيار ثلجي، فيما كان يتنقل السبت على مزلاجين على علو 2327 مترًا في محطة أكسامير ليزوم خارج المنطقة المسموح بها".

وأعلنت الشرطة السبت الماضي في حادث منفصل مقتل شاب ألماني (16 عامًا) في منطقة كوتاي، لم يكن مزودًا بجهاز رصد، وكان يتزلج خارج المسار مع صديقَين على علو يفوق 2600 متر، عندما وقع الانهيار الثلجي.

وأكدت الشرطة أنه "إضافة إلى الحوادث الـ3 وقعت 4 انهيارات ثلجية السبت في تيرول من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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