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محكمة روسية توقف معارضًا سياسيًا بارزًا

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محكمة روسية توقف معارضًا سياسيًا بارزًا محكمة روسية توقف معارضًا سياسيًا بارزًا

مصراوي Masrawy

11:55 م الإثنين 01 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

أوقف القضاء الروسي السياسي المعارض البارز إيليا ياشين، وذلك قبل اندلاع احتجاجات جديدة أمس الأحد ضد اعتقال زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

وقال محامي ياشين إن محكمة في موسكو عاقبت اليوم الاثنين، موكله بالحبس 10 أيام لعدم امتثاله لأمر الشرطة خلال الاحتجاجات غير المصرح بها التي خرجت أمس الأحد ضد الرئيس فلاديمير بوتين، وللتنديد بالاحتجاز المستمر لزعيم المعارضة نافالني.

ويدعم السياسي ياشين زعيم المعارضة نافالني المحتجز، الذي يواجه عقوبة سجن طويلة في قضية مثيرة للجدل من المقرر عقد جلسة بشأنها يوم غد الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقد دعا فريق نافالني إلى الاحتجاج داخل قاعة المحكمة لدعم السياسي ياشين.

كما عاقبت المحكمة المتحدثة باسم نافالني كيرا يارمش اليوم الاثنين بوضعها قيد الإقامة الجبرية حتى 23 مارس بعد احتجازها لعدة أيام في محاكمة أخرى. وخلال هذه المدة، سوف يتم منع كيرا، من التواصل مع العالم الخارجي عبر الإنترنت، من بين قيود أخرى.

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