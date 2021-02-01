إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 103 ملايين

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مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 103 ملايين و221 ألفا و378 شخصًا، حتى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) من مساء اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 57 مليونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونان و232 ألفا و564 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.