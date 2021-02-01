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هيئة صحية أوروبية تقيم عقارًا جديدًا لعلاج كورونا

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هيئة صحية أوروبية تقيم عقارًا جديدًا لعلاج كورونا هيئة صحية أوروبية تقيم عقارًا جديدًا لعلاج كورونا

مصراوي Masrawy

11:24 م الإثنين 01 فبراير 2021

أمستردام - (د ب أ)

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية تقييم عقار جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأعلنت الوكالة اليوم الاثنين، أن لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري تجري تقييما لعقار "ريجن-كوف-2" الذي يعتمد على مزيج من اثنين من الأجسام المضادة.

وأفادت تقارير بأن هذا العقار الذي طورته شركتا "ريجينيرون" الأمريكية وشركة "هوفمان لاروش" السويسرية، قد تم استخدامه العام الماضي في علاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

وأوضحت الوكالة الأدوية الأوروبية أن تقييم فعالية عقار "ريجن-كوف-2" يجري في إطار عملية المراجعة المنتظمة. ويقوم الخبراء في هذه العملية بتقييم بيانات التجارب السريرية حتى لو لم يتم بعد اكتمال هذه التجارب ، ولم يتم تقديم أي طلب للحصول على ترخيص الاستخدام، مما يقلص إجراءات الموافقة.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن العقار يمكن أن يقلل من كمية تواجد الفيروس في الدم، بحسب الوكالة الأدوية الأوروبية. ومع ذلك لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول توازن الفوائد والمخاطر.

كانت هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجازت الاستخدام الطارئ للعقار.

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مصراوي Masrawy

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