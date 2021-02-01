ارتفاع مفاجئ لأسعار الفضة العالمية لتحقق أعلى مستوى منذ 2013

★ ★ ★ ★ ★

"ريديت" انتقلت لسوق المعادن وتناولت عدة مواضيع مخصصة للتداول

ارتفعت أسعار الفضة العالمية، اليوم الاثنين، حيث يبدو أن الطفرة التي غذتها منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" في سوق الأسهم الأمريكي تنتقل إلى سوق المعادن، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتفصيلاً، زادت قيمة العقود الآجلة للفضة بنسبة 7.7% عند 28.98 دولار للأوقية حتى الساعة 07:15 مساء بتوقيت غرينتش. تم تداول العقود على ارتفاع بنسبة 11% عند 30.35 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم، وهو أعلى مستوى منذ فبراير عام 2013.

وإذا ارتفع سعر المعدن أكثر بقليل من 8%، فسيكون ذلك بمثابة أكبر زيادة ليوم واحد في أسعار الفضة ببورصة نيويورك منذ ارتفاعها بنسبة 13% في مارس 2009، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

ويبدو أن الارتفاع في الطلب على الفضة مرتبط بالمستثمرين الأفراد في منتدى "ريديت" المعروف باسم "وول ستريت بيتس"، والذي قاد حمى شراء سهم "جيم ستوب"، والذي زاد بشكل خرافي خلال الأسابيع المقبلة متسبباً في خسائر حادة لكبار المستثمرين الذين توقعوا انخفاضه.

وكان المنتدى قد احتوى على العديد من المواضيع النشطة المخصصة لتداول الفضة، ليلة الأحد، وكان وسم "#silversqueeze" شائعاً أيضاً على "تويتر".



وفي هذا الصدد، قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة "أليانز": "إنه هدف مختلف تماماً (بالنسبة للمنتدى)، لكن حقيقة أنه يمكنك تحريك الفضة- هذا السوق الكبير، هي إشارة للجميع أنه يتعين أخذ هذه التقنيات الجديدة على محمل الجد".

