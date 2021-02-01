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القبض على شخص أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بأحد أحياء الرياض

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القبض على شخص أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بأحد أحياء الرياض القبض على شخص أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بأحد أحياء الرياض
اتُّخذت بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة وأُحيل للنيابة العامة

القبض على شخص أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته بأحد أحياء الرياض

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يُطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وتباهيه بجريمته، وتعريضه سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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