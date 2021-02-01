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"صحة النواب" توافق على منح معاش تكاملي لأسر الفرق الصحية المتوفية بالأوبئة

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"صحة النواب" توافق على منح معاش تكاملي لأسر الفرق الصحية المتوفية بالأوبئة "صحة النواب" توافق على منح معاش تكاملي لأسر الفرق الصحية المتوفية بالأوبئة

مصراوي Masrawy

11:02 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريري اللجنة عن مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووافقت اللجنة علي المشروعين بعد إدخال تعديل بسيط في مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تمهيدًا لعرضهما على المجلس.

وقال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن الاجتماع شهد اقتراح بإضافة مادة في مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافقت عليه اللجنة، ويقضي بأن يتم منح المصابين والمتوفين من الفريق الصحي جراء الإصابة بعدوي أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة معاش تكاملي من قبل الصندوق، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة المعاش المستحق، وبذلك سيستفاد من هذا القانون شهداء مرضى كورونا من الفريق الصحي الذين فقدناهم، متابعًا: "وذلك أقل شئ نقدمه لهم أن يكون لأسرهم معاش محترم يستفيدوا منه".

وانتهت اللجنة من مناقشة المشروعين خلال الشهور الماضية بعد إحالتهما من ، ووافقت عليهما إلا أنه لم يتم مناقشتهما بالجلسة العامة، ومع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد في شهر يناير الجارى، أعلنت الحكومة تمسكها بمشروعات القوانين المقدمة منها للمجلس، ومنها هذان القانونان، وبعد عرضهما على اللجنة أصبحا جاهزين للمناقشة فى الجلسة العامة فى أى وقت يحدده المجلس.​

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مصراوي Masrawy

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