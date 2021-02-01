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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مصر دولة كبيرة تاريخًا وحضارة ولدينا مخزون ثقافي وفني كبير وهذا المعين الخصب يجعلنا نستدعي منه في أي لحظة الثقة والقدرة على العطاء لمصرنا الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نقيب الإعلاميين في كلمته بندوة "الإعلام والمسئولية الوطنية" التي نظمها مركز الهناجر الثقافي في دار الأوبرا المصرية: "علينا جميعًا مسئولية وطنية تجاه الإعلام سواء صانع الخبر الذي عليه أن يتسم بالدقة والصدق في نقله والمتلقي الذي يستقبل الخبر عليه أن يستقي أخباره من مصادرها الرسمية ويمتلك وعيًا وحسًا يفرق به بين من يريد الخير ومن يريد الشر للدولة المصرية".

وأضاف سعده، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أصبحت شجرة مثمرة بمعنى أنها تعيش حالة من التنمية الشاملة وبناء الحضارة وهذا يؤلم أعداء الوطن فيقومون من خلال إعلامهم اللامهني الكذاب بقلب الحقائق وفبركة أخبار وأحداث كاذبة، ولكننا في هذا الوقت نثق في وعي المصريين وكشفهم لتلك المخططات المفضوحة.

واختتم نقيب الإعلاميين: "الأمور في كافة مناحي الحياة المصريه تسير في الاتجاه الصحيح ففي الحقل الإعلامي تمكنّا من القضاء على الفوضى الإعلامية التي ظهرت بعد 2011 وحاربنا الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي ووضعنا ضوابط ومعايير لممارسة مهنة الإعلام وألزمنا الجميع كما هو معمول به في كل دول العالم المتقدم بممارسة الإعلام من خلال الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

يذكر أن ملتقى الهناجر الثقافي أقام ندوة بعنوان "الإعلام والمسئولية الوطنية" شارك فيها الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ومصطفى بكرى عضو مجلس النواب و الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس مجموعة قنوات النهار والدكتور حسام فاروق الكاتب الصحفي ومقدم برنامج "بالبنط العريض على القناة الفضائية المصرية، والإعلامي حسن هويدي شيخ المترجمين ووكيل وزارة الإعلام سابقا، وأدار الندوة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير الملتقي.