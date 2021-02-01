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​بسبب تعديلات الضريبة على الدخل.. رئيس الأغلبية لوزير المالية: لديكم أزمة في التشريعات

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​بسبب تعديلات الضريبة على الدخل.. رئيس الأغلبية لوزير المالية: لديكم أزمة في التشريعات ​بسبب تعديلات الضريبة على الدخل.. رئيس الأغلبية لوزير المالية: لديكم أزمة في التشريعات

مصراوي Masrawy

10:54 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

قال النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، منتقدًا تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، في فترة ثلاث سنوات: "أرى أن هناك أزمة لدى وزارة المالية في التشريعات".

وتابع رشاد: من غير المنطقي أن تُجرى نحو تسعة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، في فترة السنوات الثلاث الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الأغلبية بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معقبًا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارته.

وتساءل رشاد عن رؤية مَن صاغ تلك التعديلات العديدة، في تلك الفترة القليلة.

وأشار زعيم الأغلبية إلى تناقض موقف وزارة المالية بشأن قانون إلغاء الإعفاء على أذون الخزانة، الذي سبق أن تحفظت عليه الأغلبية البرلمانية من قبل أمام رؤية الوزارة، ثم قامت وزارة المالية بتغيير موقفها في ما بعد.

وتساءل المهندس أشرف رشاد عن المعيار الذي تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبًا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التي يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.

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