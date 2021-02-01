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"مصنعان داخل جمالون واحد".. الحماية المدنية تنقذ المنطقة الصناعية الأولى من كارثة

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"مصنعان داخل جمالون واحد".. الحماية المدنية تنقذ المنطقة الصناعية الأولى من كارثة "مصنعان داخل جمالون واحد".. الحماية المدنية تنقذ المنطقة الصناعية الأولى من كارثة

مصراوي Masrawy

11:00 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة منشآت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر من كارثة؛ إثر نشوب حريق داخل "جمالون" يضم مصنعا لإنتاج خزانات المياه البلاستيكية وجزء لتصنيع الكرانيش.

لقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية الأولى.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية الدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر موجها بسرعة محاصرة النيران.

تبين بالفحص أن جمالون واحد مقسم إلى نصفين، الأول مخصص لتصنيع الخزانات والثاني لتصنيع "الكرانيش" يفصل بينهما سور حديدي.

الحريق اندلع في النصف الخاص بإعداد "الكرانيش" -مالكه استأجره من صاحب مصنع الخزانات- إلا ان سرعة وصول رجال الإطفاء حالت دون امتداد انيران إلى الجزء الخاص بتصنيع الخزانات.

ونفذت قوات الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة وسط ترجيحات بأن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

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