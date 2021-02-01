الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا الأسبوع الماضي مُشجِع

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مصراوي Masrawy

جنيف - (أ ش أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، إن أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد حول العالم انخفضت في الأسبوع الماضي، وللأسبوع الثالث على التوالي، وهي أخبار مشجعة تؤكد أنه يمكن التحكم في الوباء حتى مع التغيرات التي تطرأ على الفيروس.

وأضاف أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمقر منظمة الصحة العالمية، أن أعداد الإصابات كانت قد انخفضت في العام الماضي، لكن إعادة فتح الاقتصادات وتخفيف القيود سواء من البلدان أو الأفراد أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات مجددًا، وهو ما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.

وأكد تادروس أن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الوباء ستتيح فعالية اللقاح وتساعد في السيطرة على الفيروس وتحِد من تحوله.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولاعب الكرة العالمي المعتزل مايكل أوين، أعلن مدير عام منظمة الصحة عن تعاون بين الجانبين لإطلاق حملة لتعزيز الحاجة إلى الوصول العادل للقاحات "كورونا" والتشخيصات والعلاجات الخاصة به ولتشجيع المواطنين على الاستمرار في اتخاذ تدابير الصحة العامة للوقاية من الفيروس.

وطالب انفانتينو بأن يلعب الجميع دوره في المعركة ضد فيروس كورونا، داعيا المجتمع الدولي للعمل لضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالوصول للقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية إلى الجميع في كل بلدان العالم.

وردا على أسئلة الصحفيين عن مباريات المنتخبات الوطنية المؤهلة لكأس العالم التي تبدأ في مارس المقبل، حيث يحضر اللاعبون المحترفون من مختلف بلدان العالم للمشاركة مع منتخبات بلادهم، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الصحة هي الأولوية بالنسبة للجميع ولكل عناصر اللعبة.

وأكد أن جميع المباريات القارية ستجري وفق بروتوكول صحي واضح لا يضع أي أحد في خطر، ويحترم توجيهات الحكومات في كل بلد والظروف الصحية فيها، منوها بأن الفيفا سيراقب الوضع أسبوعا بعد أسبوع ولن يقوم بالمخاطرة.

من جانب آخر، وردا على سؤال للصحفيين حول بعثة الفريق الدولي الذي يقوم بتحقيقات في الصين لمعرفة أصل فيروس كورونا المستجد، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الخبيرة بالمنظمة، إن الفريق يعمل في الميدان وإن أعضاءه العشرة أجروا لقاءات مثمرة مع زملائهم في الصين وزاروا السوق في ووهان الذي يُعتقَد أن الفيروس انطلق منه، واجتمعوا مع بعض الزملاء من معهد مقاومة الأمراض هناك.

وأكدت فان كيركوف أن زيارة الفريق للصين مثمرة حتى الآن، وإن كانت المعلومات المتاحة حتى الآن بحاجة إلى مزيد من التقييم، لافتة إلى أن البعثة الدولية ستواصل التحقيق وستعمل على زيارة معهد الفيروسات في ووهان؛ فالمعلومات تولد أسئلة جديدة تُرسَل لاحقاً لأعضاء البعثة الدولية للحصول على إجابات.