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رئيس الوزراء السوداني يؤكد على أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الجديدة

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رئيس الوزراء السوداني يؤكد على أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة رئيس الوزراء السوداني يؤكد على أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الجديدة

مصراوي Masrawy

10:48 م الإثنين 01 فبراير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الجديدة وفق المعايير المتفق عليها.

وقال حمدوك، لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء مع وفد من "تجمع القوي المدنية"، "لن يستفيد من التشظي سوى أعداء الثورة"، مشددا على أهمية وجود برنامج يسهم في دفع عملية الانتقال خلال الفترة المقبلة لتحقيق غايات وأهداف الثورة وصولا للتحول الديموقراطي وإنجاز وتطبيق السلام الشامل والإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، أوضح عضو تجمع القوى المدنية محمد الأشرف محمد، في تصريح صحفي، أن اللقاء استعرض وجهة نظر تجمع القوى المدنية للتوافق حول رؤية سياسية مكتملة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال إن تجمع القوى المدنية أوضح رؤيته المتعلقة بالنظر للأزمة كأزمة شاملة وليست قضية خاصة بالترشيحات للحكومة الجديدة، وضرورة أن يكون هناك توافق من ناحية الرؤى والبرامج.

وأشار إلى أن تجمع القوى المدنية قدم لرئيس الوزراء خلال اللقاء مبادرة تهدف إلى تقديم رؤية برامجية إصلاحية للفترة القادمة من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأضاف أنهم اطلعوا رئيس الوزراء على بعض تحفظات تجمع القوى المدنية على عملية الترشيحات، موضحا أنهم أكدوا لرئيس الوزراء أن تجمع القوى المدنية يُعلي من معايير الكفاءة في اختيار الوزراء للحكومة القادمة ورفضه للمحاصصات السياسية لأن الفترة القادمة فترة حرجة تتطلب الكفاءة.

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