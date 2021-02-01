الأمم المتحدة: على إثيوبيا بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في تيجراي

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مصراوي Masrawy

أديس أبابا - (د ب أ)

طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الحكومة الإثيوبية ببذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في إقليم تيجراي من تداعيات الصراع.

وقال جراندي في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت اليوم الاثنين، وعقب قيامه بزيارة لإقليم تيجراي استمرت عدة أيام: "في حين أنني لست في حل لأن أصدر أحكامًا سياسية، إلا أنه تقع على عاتقي مسؤولية إبلاغ الحكومة بأن تساعد على تقليل وإزالة أثر هذا الوضع على المدنيين".

يذكر أن إثيوبيا شنت في نوفمبر الماضي هجومًا عسكريًا ضد جبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت حتى ذلك الحين تتولى السلطة في الإقليم الكائن في شمال إثيوبيا.

وقد تم الإعلان عن انتهاء الهجوم، لكن القتال لا يزال مستمرًا حيث هناك أطراف أخرى تتمثل في القوات الإريترية والميليشيات.

وقال جراندي إن الوضع الانساني في تيجراي "خطير للغاية" وأنه سوف يتفاقم في حال عدم التحرك.

كما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الأمم المتحدة بأن 20 ألفًا من اللاجئين يعتبرون في عداد المفقودين بعد إبادة مخيمين في إقليم تيجراي الذي مزقته الحرب.

وهؤلاء اللاجئون وغالبيتهم من إريتريا المجاورة، فروا من مخيمي هتساتس وشيميلبا اللذين تعرضا للدمار جراء الحرب .

وأضافت بلومبرج أنه رغم إعلان إثيوبيا النصر، توعد زعيم الإقليم بمواصلة القتال.