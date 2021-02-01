فلسطين تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

رام الله - (د ب أ)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاثنين، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ مارس الماضي، في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تلقيها أول شحنة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قوامها ألفي جرعة من لقاح شركة موردنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق اليوم تسليم 2000 جرعة من لقاح شركة مودرنا للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل إعطائه للأطقم الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها ستتلقى 50 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأيام القادمة من دون أن تحدد مصدرها.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تخصيص الكمية المذكورة لتطعيم العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية نحو 180 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينهم 2023 حالة وفاة.