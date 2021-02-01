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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ)

دخل قانون جديد حيز التنفيذ في روسيا اليوم الاثنين، يُلزم مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي برصد ومنع الوصول إلى الدعوات عبر الإنترنت للانضمام إلى المظاهرات غير المصرح بها.

وينص القانون على أنه يجب ألا يكون المحتوى المتعلق بالإرهاب وأسرار الدولة متاحا عبر الإنترنت.

وبموجب القانون حظر التعليمات الخاصة بكيفية إنتاج المخدرات والمواد الإباحية للأطفال والتشجيع على الانتحار والتصريحات التي تتجاهل الدستور الروسي.

وتم بالفعل فرض غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب على سبيل المثال.

وقال متحدث باسم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الطلبات الواردة من الحكومات لإزالة المحتوى لا يتم الموافقة عليها دائمًا إذا لم تنتهك تلك المعلومات قواعد فيسبوك.

وشدد نشطاء حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا على الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي روسيا، فضل فيسبوك اختيار حرية التعبير على حساب مطالب الحكومة، بحسب المتحدث.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذي وقع على القانون الجديد قد اشتكى الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي من التأثير القوي لعمالقة الإنترنت على حياة الناس.

وتم حجب مئات المواقع الإلكترونية بالفعل في روسيا، بما في ذلك مواقع معارضي الحكومة.

واتخذت السلطات الروسية إجراءات ضد شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعد انتشار دعوات للاحتجاجات لدعم المعارض أليكسي نافالني عبر الإنترنت.

ويشتهر نافالني بكونه ناشط بشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نافالني في الآونة الأخيرة مقطع فيديو بعنوان "قصر لبوتين"، والذي جاء فيه أنه يكشف عن قصر ضخم للرئيس الروسي على البحر الأسود، ونفى الكرملين صحة ذلك.

وفي العطلة الأسبوعية، بعد أسبوعين من النشر، ورد أن أحد المقربين من بوتين هو مالك القصر، وتمت مشاهدة الفيلم بالفعل أكثر من 106 ملايين مرة على يوتيوب.