أخبار عاجلة

محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​برلماني ينتقد تطبيق الضريبة العقارية على المصانع

Print
​برلماني ينتقد تطبيق الضريبة العقارية على المصانع ​برلماني ينتقد تطبيق الضريبة العقارية على المصانع

مصراوي Masrawy

10:53 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرًا إلى وجود تأثير سلبي لها على التكاليف بالصناعة، وأن سبق ووعدت بإلغائها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معقبًا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.

وقال "السلاب"، إن أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقي أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا، مطالبًا بضرورة إعادة النظر بشأن "الضريبة على توزيع الأرباح"، في الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس استثمارها.

وأوضح البرلماني، أن ذلك الأمر يمثل إزدواج ضريبي، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.

كما طالب "السلاب"، بإعادة النظر في منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع في رد الأموال للمصدرين، مشيرًا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصري قادرًا على المنافسة الدولية.

وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.

وتطرق السلاب في كلمته، إلى منظومة الجمارك، قائلا،:" نحتاج إلى توحيد فى الإجراءات الضريبية في كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها".

كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على الدخل فى فترة زمنية قليلة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

شبكة عيون الإخبارية