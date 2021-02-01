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أكثر من 200 ألف ريال جوائز "هاكاثون" التنمية الاجتماعية الأول بالسعودية

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أكثر من 200 ألف ريال جوائز "هاكاثون" التنمية الاجتماعية الأول بالسعودية أكثر من 200 ألف ريال جوائز "هاكاثون" التنمية الاجتماعية الأول بالسعودية
مبادرة لتحفيز الشباب من الجنسين على تقديم حلول برمجية

أكثر من 200 ألف ريال جوائز

انطلقت فعاليات "سوشلثون" هاكاثون التنمية الاجتماعية الأول بالمملكة العربية ، برعاية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، التي تمتد خلال الفترة من 31 يناير إلى 27 فبراير كمبادرة اجتماعية للوزارة بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الثالث المهتمة بقطاع التنمية الاجتماعية؛ وذلك لتحفيز الشباب من الجنسين على تقديم حلول برمجية، تسهم في معالجة التحديات التي يتعرض لها قطاع التنمية الاجتماعية بالسعودية.

ويستهدف "هاكاثون التنمية الاجتماعية" إقامة مجموعة من اللقاءات والمحاضرات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين في قطاع التنمية الاجتماعية؛ لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تتيح لرواد الأعمال المشاركة في تنمية هذا القطاع، والمشاركة الفاعلة فيه، وتجاوز العقبات في سبيل ذلك.

وتشهد الفعالية من 18 إلى 20 فبراير سباق هاكاثون برمجي، يجمع التقنيين برواد الأعمال وبالمهتمين بالتنمية الاجتماعية؛ لتقديم حلول برمجية، تسهم في تجاوز التحديات التي تواجه الشرائح المستفيدة من برامج التنمية الاجتماعية، وتعزيز برامج رؤية السعودية 2030، التي تعمل على زيادة المساهمة المجتمعية، إضافة إلى معالجة مشكلات الإساءة والتعنيف ضد الأطفال والقُصّر، والعمل على تكامل المؤسسات والمراكز العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بمختلف مناطق السعودية.

ورصدت الوزارة مع شركائها من مؤسسات القطاع الثالث جوائز نقدية للمشاريع الفائزة في هاكاثون التنمية الاجتماعية "سوشلثون". ويحصل المشروع الأول على مبلغ 100 ألف ريال، بينما يحصل المشروعان الثاني والثالث على 70 ألف ريال و50 ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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