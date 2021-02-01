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إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ ناقل لقمر صناعي

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إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ ناقل لقمر صناعي إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ ناقل لقمر صناعي

مصراوي Masrawy

10:31 م الإثنين 01 فبراير 2021

طهران - (ا ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر صناعي، ومزود بتقنية "أقوى" محرك عامل بالوقود الصلب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في الوزارة أحمد حسيني، إطلاق "صاروخ ذو الجناح" لأول مرة "على صعيد الفضاء الخارجي في البلاد لأغراض بحثية، وهو مزوّد بتقنية أقوى محرك يعمل على الوقود الصلب".

وأوضح أن الصاروخ الناقل يتألف من "ثلاث مراحل، مرحلتان باستخدام الوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل"، وهو قادر على "حمل قمر صناعي يزن 220 كلج الى مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض".

وعرض التلفزيون لقطات أظهرت انطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية منبسطة، من دون أن يحدد مكان وزمان التجربة.

وأشارت وكالة "مهر" للأنباء إلى أن التجربة تمت من محافظة سمنان التي تضم المركز الفضائي الإيراني.

ويأتي إعلان التجربة بعد أشهر من تأكيد الحرس الثوري في أبريل الماضي، أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي عسكري حمل اسم "نور 1"، وحمله صاروخ "قاصد" الى المدار على ارتفاع 425 كلم.

وأتت تلك العملية بعد إطلاق قمر صناعي فشلت عملية وضعه في المدار في التاسع من فبراير 2020.

وغالبًا ما تلقى هذه النشاطات إدانة دول غربية لا سيما منها الولايات المتحدة، على خلفية اتهامها لإيران بالعمل على تعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية من خلال إطلاق أقمار اصطناعية الى الفضاء.

من جهتها، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برامج الأقمار الصناعية هي "حق" لها، ومخصصة لغايات مدنية وبحثية، وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

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