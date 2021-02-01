أخبار عاجلة

محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد أسبوع من الواقعة.. مصادر تكشف مصير التحقيق في "التحرش بالآثار"

Print
بعد أسبوع من الواقعة.. مصادر تكشف مصير التحقيق في فيديو "التحرش بالآثار" بعد أسبوع من الواقعة.. مصادر تكشف مصير التحقيق في "التحرش بالآثار"

مصراوي Masrawy

10:37 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن التحقيقات مازالت جارية في واقعة "التحرش بتماثيل المتحف المصري"، دون الوصول إلى شيء إلى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة المتحف المصري راجعت الكاميرات إلى حوالي 6 أشهر مضت، ولم تعثر على الواقعة، مرجحة أن تكون الفيديوهات الخاصة بالواقعة حذفت.

وقالت المصادر لـ"مصراوي": "مسؤولو الكاميرات بالمتحف مازالوا يواصلون عملهم في تفريغ الكاميرات والبحث عنها للوصول للأشخاص الذين ظهروا فيها".

ونفت المصادر أن يكون التصوير قد تم خلال فترة الإغلاق بسبب وهي الفترة التي شهدت إغلاق المتحف، مُرجّحة أن يكون التصوير حدث قبل إغلاق المتحف أي قبل يوم 23 مارس 2020، أو أن تكون الواقعة حدثت في فترة ما بعد كورونا بعد أن تم فتح المتحف مباشرة، وهي الفترة التي كانت أعداد الزيارات فيها قليلة.

وأضافت المصادر: "تاريخ تصوير الفيديو قديم نظرًا لوجود قطع تم نقلها من المتحف وسيتم تحرّي متى تم تصويره واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السلوك السيء لبعض الزائرين في الفيديو، علمًا بأنه تتم المتابعة الدورية من أمن المتحف في قاعات العرض، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستهين بالحضارة المصرية وكنوز المتحف المصري".

كانت بعض الفيديوهات التي تتضمن وقائع غير أخلاقية لعدد من الأشخاص وهم يعبثون بالقطع الأثرية داخل المتحف المصري بالتحرير، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أسبوع مضى.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم لما حدث من أفعال خادشة للحياء ومُخلّة بالآداب تجاه قطع أثرية، مُطالبين وزارة الآثار بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات تلك الفيديوهات التي تضر بسمعة وآثارها.

جدير بالذكر أن المتحف المصري أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1835 وكان موقعه حينها بحديقة الأزبكية، حيث ضم وقتها عدداً كبيراً من الآثار المتنوعة، ثم نقل بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين، حتى فكر عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت الذي كان يعمل بمتحف اللوفر في افتتاح متحفٍ يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق، وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب القاهرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية