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"لن يُصلحا ما لم يُكرما".. برلماني يطالب وزير المالية بزيادة رواتب المعلم والطبيب

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"لن يُصلحا ما لم يُكرما".. برلماني يطالب وزير المالية بزيادة رواتب المعلم والطبيب "لن يُصلحا ما لم يُكرما".. برلماني يطالب وزير المالية بزيادة رواتب المعلم والطبيب

مصراوي Masrawy

10:33 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

طالب اللواء عبدالفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، بتحسين وهيكلة الرواتب مع ما تتناسب معه من غلاء الأسعار الذي يعصف بالمواطن المصري.

وأكد الشحات ضرورة زيادة رواتب المعلمين والأطباء، مستشهدًا بقول الشاعر: إن المعلم والطبيب لن يُصلحا إذا لم يُكرما؛ إذ لا تتناسب دخولهم مع دورهم المسند إليهم، موضحًا أن دخولهم لا تكفي المتطلبات اليومية، وضرورة توافق الدخل مع المتطلبات.

وأضاف الشحات، في تعقيبه على بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين: يجب النظر إلى المعاشات وزيادتها بشكل عادل يضمن حياة كريمة، فمَن يخرج على المعاش ويصل إلى سن الستين دخله يكون 800 جنيه.. هذا لا يصح وليس معقولًا.

ولفت الشحات إلى ضرورة النظر إلى الفئات الأقل دخلًا؛ حتى لا نطلب منهم مهام معينة، وعدم إعطاء المدرسين دروسًا خصوصية، وعدم تزويغ الأطباء من عملهم إلى المستشفيات الخاصة، ونجد رواتبهم متدنية بهذا الشكل.

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