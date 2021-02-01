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مصرع شاب غرقًا في مياه النيل بمركز أبوتيج في أسيوط

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مصرع شاب غرقًا في مياه النيل بمركز أبوتيج في أسيوط مصرع شاب غرقًا في مياه النيل بمركز أبوتيج في أسيوط

مصراوي Masrawy

10:33 م الإثنين 01 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه النيل، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من عوامة نيلية بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب بعد سقوطه من عوامة في مياه النيل.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مصرع "شحاته.م.ع" 25 عامًا، وذلك أثناء سقوطه من العوامة بنهر النيل توفى على إثرها في الحال.

تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​

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