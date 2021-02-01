حركة تنقلات بين رؤساء قرى بلاط بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، القرار رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تنظيم العمل بين رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لرئاسة مركز بلاط من العمل بوظائفهم الحالية للعمل بالوظائف الجديدة.

شملت التنقلات تعيين:

عمار منصور محمد رئيسًا لقرية تنيدة، وماهر حسين محمد رئيسًا لقرية البشندي، وشعبان أحمد جمعة رئيسًا لقرية أولاد عبدالله، وصابر أحمد مهدي رئيسًا لقرية عين عيش،

ومحمود أحمد محمد ضحاوي رئيسًا لقرية ذخيرة، وبشندي شلبي بشندي رئيسًا لقرية مرزوق، ووليد عبد السلام عزوز رئيسًا لقرية الزيات.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء لتحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات المحلية بما ينعكس وبشكل جيد على منظومة العمل. ​