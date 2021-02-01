وفاة 7 مصابين بكورونا في مستشفيات عزل القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي في مستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، اليوم الإثنين، وفاة 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

شملت قائمة المتوفين: "عبدالله.م.ع" 63 عامًا من أشمون منوفية، و"سعيد.ع.ع" 57 عامًا من بنها، و"نبوية.إ.ع" 73 عامًا من كفر العمار طوخ.

من جانبها، أعلنت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، أن المستشفى سجلت اليوم حالتي وفاة لسيدة ومسن كانا محجوزين بالعناية المركزة، مضيفةً أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى وعددهم 27 حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.

فيما أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها، عن وفاة حالتين جديدتين بالمستشفى: "صبحي.ع" 73 عامًا من مدينة بنها، و"أحمد.ت.ع" 64 عامًا من مدينة طوخ. ​