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​الوفد الأمني الروسي ينهي جولته غدًا في مطاري الغردقة وشرم الشيخ

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​الوفد الأمني الروسي ينهي جولته غدًا في مطاري الغردقة وشرم الشيخ ​الوفد الأمني الروسي ينهي جولته غدًا في مطاري الغردقة وشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

10:01 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

يختتم غدًا الثلاثاء، الوفد الأمني الروسي، التفتيش على الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك ضمن جولات الوفود لدراسة عودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلي منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وتشمل جولة الوفد الروسي الاطلاع علي آخر إجراءات الأمن والسلامة، المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتابع الوفد الروسي التفتيش على الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تامين مهبط الطائرات، والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمل المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، و داخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور، وعدم وجود أي مخالفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الوفد الروسي لم يبدي أي ملاحظات علي الإجراءات الأمنية في كلا المطارين، وسيعقد الوفد لقاء مع مسؤولي وزارة الطيران المدني قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في ، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية هناك.

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