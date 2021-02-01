أخبار عاجلة

محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" تتراجع.. ولا تتسرعوا في فتح الاقتصادات

Print
"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" تتراجع.. ولا تتسرعوا في فتح الاقتصادات "الصحة العالمية": إصابات "كورونا" تتراجع.. ولا تتسرعوا في فتح الاقتصادات
"الفيفا" تعتزم الترويج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم

في تصريح إيجابي نادر، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم، اليوم، أن الأنباء حول مشجعة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي مشترك بين المنظمة وفيفا من جنيف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات، مشددًا على أن الفيروس يشكل خطورة، وأنه يجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات.

من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في المؤتمر، إن فيفا ستروج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم، مضيفًا أن لاعبي كرة القدم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19، وقال: "إذا لم نشارك اللقاحات، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسة.. الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير".

وأضاف محدقًا إلى الكاميرا، خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي: "هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية