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دبي تعتمد تدابير وقائية جديدة لمواجهة كورونا

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دبي تعتمد تدابير وقائية جديدة لمواجهة كورونا دبي تعتمد تدابير وقائية جديدة لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

09:39 م الإثنين 01 فبراير 2021

دبي - (د ب أ)

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة جديدة من التدابير الوقائية، سيتم تطبيقها اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، لحماية المجتمع من تفشي وباء (كوفيد-19).

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر للموقف، بما يعزز من جهود مكافحة الوباء والحد من انتشاره، حيث تبين من خلال تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والمُوصى بها من قبل الجهات المعنية.

وشملت القيود الجديدة خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50 بالمئة مع تعزيز الإجراءات الوقائية، فضلا عن خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70 بالمئة.

كما تضمنت التدابير إلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70 بالمئة من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في نفس الوقت، وتحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 70 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمكان.

كما ألزمت القيود الجديدة المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية داخل المكان.

وأكدت اللجنة أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة.

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