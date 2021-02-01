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سفير أمريكي سابق: إدارة بايدن يجب أن تفرض عقوبات قاسية على ميانمار

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سفير أمريكي سابق: إدارة بايدن يجب أن تفرض عقوبات قاسية على ميانمار سفير أمريكي سابق: إدارة بايدن يجب أن تفرض عقوبات قاسية على ميانمار

مصراوي Masrawy

09:19 م الإثنين 01 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

قال السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، بيل ريتشاردسون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن تفرض عقوبات قاسية على ميانمار.

وأضاف بيل، في مداخلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "هذه العقوبات الدولية يجب أن تُفرَض على الفور"، مشيراً إلى أن دولا مثل الصين والهند يمكنها فعل المزيد في التطورات الجارية في ميانمار والتدخل في مسار الأحداث.

ولفت بيل إلى أن إدارة بايدن "من المحتمل أن تتخذ إجراءً" إزاء الوضع في ميانمار، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "للانتفاض ضد هذه المأساة".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونج سان سو كي، التي اعتُقِلَت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

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