أخبار عاجلة

محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تطورات برج "دائري الهرم".. النار مشتعلة لليوم الثالث وترقب لانهيار المبني

Print
تطورات برج "دائري الهرم".. النار مشتعلة لليوم الثالث وترقب لانهيار المبني تطورات برج "دائري الهرم".. النار مشتعلة لليوم الثالث وترقب لانهيار المبني

مصراوي Masrawy

09:55 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي ومحمد شعبان:

لاتزال النيران مشتعلة داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني متاخم للطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال الجيزة، لليوم الثالث على التوالي، رغم محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

بدورها قررت الإدارة العامة للمرور، خلال الساعات الماضية، فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائري، وعودة الحركة المرورية وسحب الكثافات.

وأنهت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من الطريق.

للتفاصيل.. (المرور: فتح حركة السيارات أعلى "دائري الهرم")

من جانبه شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط العقار المشتعل لمنع اقتراب المواطنين من محيط الحريق، وذلك لحين انتهاء الحريق بالمبنى.

وأمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، بأن التحقيقات لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها في كافة الجهات الإدارية المختصة مع عرض الأوراق على رئيس الهيئة للتصرف فيها.

للتفاصيل.. (النيابة الإدارية تأمر بتحقيق عاجل في حريق "عقار الدائري")

مصدر أمني مسؤول قال إن عمليات الإطفاء متوقفة وأن تواجد رجال الدفاع المدني للملاحظة وأعمال التبريد ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه "مش هينفع نتدخل لاحتمالية انهيار البرج في أي لحظة.. النار أكلت الخرسانة".

في سياق متصل أخلت الشرطة الوحدات السكنية المجاورة للبرج محل الحريق حفاظا على الأرواح في ظل تصاعد كثيف للأدخنة.

وتوقفت أعمال الإطفاء بسبب خطورة الموقف واحتمالية انهيار البرج بسبب النيران المشتعلة بالداخل وتأثيرها على الأعمدة الخرسانية.

للتفاصيل.. (45 طفاية و3 ساعات حاسمة.. أسرار جديدة في حريق برج "دائري الهرم")

شاهد لقاط من الحريق المستمر لليوم الثالث

تابع معنا تغطية خاصة لتطورات حريق برج الدائري بالهرم (اضغط هنا)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية