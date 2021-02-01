​وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس "المساعدات الإنسانية" بالكويت التعاون في مساعدة المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بدولة الكويت، دور اللجنة في مساعدة المصريين بالخارج على مدار سنوات، وما بذلته من جهود مضنية خلال جائحة كورونا لمساعدة المصريين بالخارج ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض".

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان اليوم الاثنين، خلال استقبالها لرئيس اللجنة، دور المصريين بالخارج خلال جائحة كورونا بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت، مؤكدة أنهم على قدر المسؤولية دائما.

وأشادت الوزيرة بدور الدكتور "رفعت حليم" راعي لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت، لما يمتاز به من وطنية وحب لمصر ولا يدخر جهدًا عن مساعدة المحتاجين، قائلة: "الدكتور حليم يعتبر نفسه سفيرًا لمبادرة خلينا سند لبعض، فهو يقوم بعمل الخير دائما دون مقابل، التقيته خلال زيارتي للكويت وتعرفت على دوره الرائع".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الهجرة، وتمت مناقشته مع الجهات المختصة ليتم إصداره متضمنًا "صندوق رعاية المصريين بالخارج"، والذي يسهم في حل مشكلات المصريين بالخارج، سواء العالقين أو الحالات الإنسانية الحرجة التي تحتاج لتدخل عاجل.

وأعربت وزيرة الهجرة ، في ختام اللقاء، عن خالص شكرها لكل الجهود المخلصة للمصريين بالخارج خلال الجائحة، وتعاملهم بروح وطنية في مساعدة بعضهم البعض.

من ناحيته، أوضح هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت، أن اللجنة تعمل على مدار 30 عامًا في خدمة المصريين بالكويت والعمل على حل مشكلاتهم، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدولة الكويت الشقيق، ومساعدة الأسر المصرية التي تأثرت خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وكذلك الشباب الذين تأثرت أعمالهم بالجائحة.

وتابع عبد العزيز أن اللجنة حرصت على مدار سنوات عملها على حل مشكلات الغارمين ومخالفي الإقامة ومساعدتهم في تذاكر العودة، والمرضى بالمستشفيات الذين يحتاجون المساعدة، بالإضافة للمساعدة في نقل الجثامين، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية بالتنسيق مع كبرى المحالّ التِجارية بالكويت، وذلك برعاية الدكتور رفعت حليم الذي يبذل قُصارى جهده في دعم جهود اللجنة.