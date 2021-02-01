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وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لرفع كفاءة مساجد قرى مبادرة تنمية الريف"

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وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لرفع كفاءة مساجد قرى مبادرة تنمية الريف" وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لرفع كفاءة مساجد قرى مبادرة تنمية الريف"

مصراوي Masrawy

09:28 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص 100 مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة مساجد القرى المستهدفة وتوابعها، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح لتنمية الريف المصري.

وكلف وزير الأوقاف، المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم للوزارة بسرعة إعداد الخطة اللازمة لذلك في ضوء تنفيذ المرحلة الأولى للقرى المستهدفة وتوابعها.

وخصص وزير الأوقاف، 100 ألف متر سجاد كمرحلة أولى يبدأ تنفيذها من الأول من فبراير بواقع 20 ألف متر سجاد شهريًا توزع على مساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرشها سواء أكانت هذه المساجد بالقرى المستهدفة أم بتوابعها.

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