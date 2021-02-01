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وزيرة الصحة توجّه بإنشاء وحدة تأمين للفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدولة

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وزيرة الصحة توجّه بإنشاء وحدة تأمين للفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدولة وزيرة الصحة توجّه بإنشاء وحدة تأمين للفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدولة

مصراوي Masrawy

09:19 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

كرمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الإثنين، اللجنة الطبية من قيادات وزارة الصحة المُشرفة على تطبيق خطة التأمين الطبي لبطولة لكرة اليد 2021، برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، وعضوية كل من الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأثنت الوزيرة على جهود اللجنة الطبية بوزارة الصحة في وضع وتنفيذ خطة تأمين طبي على أعلى مستوى لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير والذي شارك به 32 دولة بالعالم، فضلاً عن التكامل بين جميع قطاعات الوزارة مما ساهم في إنجاح التأمين الطبي للبطولة بصورة مشرفة تليق بمصر ومكانتها، قائلة: "كنتم على قدر المسؤلية وثقة القيادة السياسية في التأمين الطبي لبطولة عالمية بهذا الحجم في ظل الظروف الراهنة".

كما توجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر للفريق الطبي من الشباب القائم على تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة والذي بلغ عدده أكثر من 1000 فرد (أطباء وتمريض ومسعفين وفنيين وإداريين، وموثقين)، لما بذلونه من جهود مُضنية في تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 4000 فرد من المنتخبات المشاركة في البطولة واللجان المنظمة والعاملين، منذ بدء استضافة ضيوف الكرام يوم 3 يناير الماضي وحتى الانتهاء من كافة فعاليات البطولة أمس الأحد، وعودتهم إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإنشاء وحدة مركزية تتولى العمل على وضع وتنفيذ خطط التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تنظمها الدولة المصرية، وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة في ظل التعايش مع المستجد، مشيرة إلى أهمية الاستعانة بالشباب من الوزارة لعمل بهذه الوحدة، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتراكمة والتي تم اكتسابها من خلال قيام الوزارة بالتأمين الطبي لعدد من الفعاليات الكبرى والدولية على مدار الفترة الماضية، مؤكدة أن القطاع الصحي المصري أصبح ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين وضيوف مصر بالتزامن مع إجراءات الدولة في مواجهة الجائحة.

وذكرت الوزيرة أن مصر تلقت إشادات دولية عديدة بخطة التأمين الطبي التي نفذتها الوزارة في البطولة، مشيرة إلى أن القائمين على تنظيم دورة طوكيو للألعاب الأولمبية أبدوا رغبتهم في الاسترشاد بتجربة مصر في التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد لما حققته من نجاح ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

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