"قومي المرأة" يهنئ الفنانة هند صبري لحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسي

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الفنانة التونسية هند صبري لحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة ظابط من السفير الفرنسي بالقاهرة، كأصغر امرأة عربية تحصل عليه.

وأعربت مرسي عن سعادتها وفخرها لحصول صبري على هذا التكريم المهم، مؤكدة أنها نموذج مشرف وملهم للنجمات الشابة، ونجحت خلال مشوارها الفني في أداء العديد من الشخصيات المميزة، والتي حرصت خلالها أن تعبر عن مشكلات وهموم المرأة العربية، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر أن هذا الوسام يعد ثاني الأوسمة الفرنسية التي تحصل عليها هند صبري بعد رتبة "chevalier" التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في مجالي الثقافة والفنون، كما أن لها العديد من الأنشطة في مجال العمل الخيري والعمل العام.​