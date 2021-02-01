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رئيس انتخابات المحامين يوضح طريقة التصويت وإعلان نتائج الفرعيات

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رئيس انتخابات المحامين يوضح طريقة التصويت وإعلان نتائج الفرعيات رئيس انتخابات المحامين يوضح طريقة التصويت وإعلان نتائج الفرعيات

مصراوي Masrawy

08:54 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية – وكيل مجلس نقابة المحامين، مجدي سخي، أن اللجنة انتهت من إعداد كافة الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

وردًا على تساؤلات المحامين، أوضح سخي خلال رسالة مصورة، أن كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

وأشار سخي، إلى أن الناخب سيختار مرشحا واحد بالنسبة لكل من مقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب، مضيفًا: "تمثل كل جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء، ويقوم الناخب باختيارهم من بين جميع المرشحين دون التقيد بالجزئية المرشح لها، وذلك بوضع أي علامة في ورقة إبداء الرأي".

وحال زادت عدد الجزيئات عن 7، ذكر وكيل مجلس النقابة: "ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح في ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أي أن الناخب سيختار حينها 14 عضوًا".

وعن إعلان النتائج، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه لا بد أن تمثل كل جزئية بعضو داخل المجلس، وسيفوز الأعلى تصويتا بين المرشحين في كل جزئية، وفي حالة قلت عدد الجزئيات عن 7 ينجح الأعلى تصويتا بين المرشحين في تلك الجزئيات ثم يختار الأكثر تصويتا بين المرشحين بشكل عام لإكمال العدد لـ 7 أعضاء وهو الحد الأدنى.

وحال تساوي مُرشحَين في عدد الأصوات، نوه سخي، إلى أن المادة 135 من قانون المحاماة، نصت على فوز الأقدم قيدًا في تلك الحالة، متابعًا: "اللجنة أصدرت قرارا بأنه يتعين على النقابات الفرعية عرض الأربع ميزانيات فترة ولاية المجلس لتبدي المحامين رأيها فيها".

وفي سياق متصل، صرح سخي، بأن قانون المحاماة ألزم بإجراء الانتخابات في 3 مواقع، هي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية، مردفًا: "وقت إجراء الانتخابات الكثافة العددية داخل غرفة المحامين بالمحاكم سوف تكون أقل من الوقت الحالي، ولا داعي للقلق وسيتم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولن يسمح بالدخول سوى بالكمامة، وستعقم اللجنة كل ساعتين، ولن يسمح بالتكدس، وحال حدوث أي مشكلة سيتم إغلاق اللجنة".

وشدد على أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستتسلم الأحراز وتشرف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النقابة العامة تعمل منذ ما يزيد عن شهر ونصف للتجهيز لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وعن أماكن الانتخاب، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، على جاهزية اللجنة لمواجهة أي مشكلة قد تحدث في بعض المحاكم، وأنها وضعت حلول لها تتمثل في إقامة سرادق للانتخاب بجوار المحكمة التي سترفض إجراء عملية الانتخاب داخل غرفة المحامين بها، معربا عن أمله في أن يساعد المحامين اللجنة.

وفي سياق متصل، اختتم سخي كلمته قائلًا: "صدر أمس حكمان فيما يتعلق بشمال الجيزة والمحلة، واللجنة ستنعقد اليوم لدراسة الحكمين وإصدار قرارها بشأنهما".​

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