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حريق في مخزن سجاد بفيصل.. والمعاينة: ماس كهربائي

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حريق في مخزن سجاد بفيصل.. والمعاينة: ماس كهربائي حريق في مخزن سجاد بفيصل.. والمعاينة: ماس كهربائي

مصراوي Masrawy

01:31 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل مخزن سجاد بشارع المنشية بمنطقة فيصل دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن سجاد.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتداده إلى المنازل المجاورة دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق داخل المخزن، واستبعاد وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.

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