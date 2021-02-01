حريق في مصنع تشكيل جبس بأبو النمرس.. والدفع بـ5 سيارات إطفاء وخزانين استراتيجيين

مصراوي Masrawy
01:21 ص الإثنين 01 فبراير 2021
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في مصنع تشكيل جبس بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب العش.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجين بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.
ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران ومنع امتداد الحريق إلى المنشآت المجاورة.