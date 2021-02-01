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اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة"

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اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة"

مصراوي Masrawy

01:00 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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