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4  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

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4  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية 4  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الاثنين

4  مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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