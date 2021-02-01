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أمير عسير يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

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أمير عسير يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" أمير عسير يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"
انطلاقًا من حرص القيادة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين

أمير عسير يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من

شدد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

وشدد الأمير تركي بن طلال على كل الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، بضرورة التقيد بتطبيق البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها من لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والتقيد بالمسافات المكانية وأعداد التجمعات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار ذلك الفيروس.

ووجّه أمير منطقة عسير الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الإجراءات وضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتجمعات والأماكن المزدحمة بتحديد العدد، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية المعنية بالبروتوكولات الوقائية، إلى جانب عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية أو التجارية إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".

ويعد تطبيق "توكلنا" من أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول، حيث قامت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق تطبيق "توكلنا"، وذلك لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

كما أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تُسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق "توكلنا" الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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